Школьница попала под колеса авто после выхода из трамвая в Петербурге

Правоохранительные органы ведут проверку по случаю дорожно-транспортного происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где пострадал ребенок. Инцидент произошел вечером 23 сентября на Новочеркасском проспекте, недалеко от дома номер 17, написала Neva.Today .

Как сообщают представители полиции, 55-летний водитель автомобиля марки Datsun наехал на 12-летнюю школьницу, которая выходила из трамвая и переходила дорогу. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где врачи диагностировали тяжелые повреждения.

Правоохранительными органами проводится проверка.