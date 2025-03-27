Школьница на роликах попала под колеса иномарки в Кургане

Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Кургана. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Климова-Володарского. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, девочка пересекала проезжую часть на роликах, когда ее сбил автомобиль Toyota Corolla под управлением 38-летней женщины. К счастью, школьница не пострадала в ДТП.

Полицейские напомнили, что недопустимо кататься у дороги и переходить ее на роликах. Для этого нужно переодеть обычную обувь.