Школьница на роликах попала под колеса иномарки в Кургане

Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Кургана. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Климова-Володарского. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, девочка пересекала проезжую часть на роликах, когда ее сбил автомобиль Toyota Corolla под управлением 38-летней женщины. К счастью, школьница не пострадала в ДТП.
Полицейские напомнили, что недопустимо кататься у дороги и переходить ее на роликах. Для этого нужно переодеть обычную обувь.
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