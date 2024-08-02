Школьница на электросамокате погибла при столкновении с иномаркой в Сочи
Дорожная авария в Адлерском районе Сочи унесла жизнь 15-летнего подростка. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».
По предварительным данным, школьница и ее 16-летняя подруга катались по городу на арендованном электросамокате. На перекрестке двухколесный транспорт столкнулся с машиной Hyundai.
Девочка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Ее приятельнице потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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