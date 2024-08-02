Школьница на электросамокате погибла при столкновении с иномаркой в Сочи

Дорожная авария в Адлерском районе Сочи унесла жизнь 15-летнего подростка. Об этом сообщил сайт « Кубань 24 ».

По предварительным данным, школьница и ее 16-летняя подруга катались по городу на арендованном электросамокате. На перекрестке двухколесный транспорт столкнулся с машиной Hyundai.

Девочка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Ее приятельнице потребовалась госпитализация. Проводится проверка.