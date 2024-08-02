Школьница на электросамокате погибла при столкновении с иномаркой в Сочи

Дорожная авария в Адлерском районе Сочи унесла жизнь 15-летнего подростка. Об этом сообщил сайт «Кубань 24».

По предварительным данным, школьница и ее 16-летняя подруга катались по городу на арендованном электросамокате. На перекрестке двухколесный транспорт столкнулся с машиной Hyundai.

Девочка получила смертельные травмы и скончалась на месте. Ее приятельнице потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

Слияние бизнеса развалило семью? Как основательница Wildberries Татьяна Бакальчук пришла к разводу

Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия

Россиян напугали блокировкой Google, Android и iOS. Какие есть альтернативы?

Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

«Хлопки сильные». Жительница Коммунарки рассказала о начале массовой драки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте