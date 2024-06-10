Школьники из Нижегородской области помогли полицейским поймать мужчину, ограбившего пенсионерку

В Нижегородской области полицейские наградили двух школьников за помощь в поимке преступника. Мальчики помогли выследить 55-летнего мужчину, ограбившего пенсионерку. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Двое подростков — 13-ти летний Артем и 12-ти летний Егор рассказали, что увидели на улице плачущую бабушку, которая пожаловалась на ограбление. Неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку вместе с кошельком. Школьники решили проследить за грабителем. Когда мужчина осматривал сумку, сидя на лавке, мальчики обратились к взрослым. Те удерживали преступника до приезда полиции.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже был судим.

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