Школьник-велосипедист попал в больницу после ДТП в Салехарде

Автомобилист сбил 12-летнего ребенка в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, школьник следовал по улице Арктической на велосипеде. В какой-то момент он попал под колеса машины.

Ребенка доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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