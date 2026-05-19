Школьник утонул в реке на глазах у друзей в Курганской области

В Куртамышском округе Курганской области произошла трагедия: утонул 11-летний мальчик. Это первый подобный случай в регионе в текущем году, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, происшествие случилось на реке Куртамыш вблизи села Обанино. Школьник пошел купаться с друзьями без сопровождения взрослых. Он нырнул с мостика в воду и стал тонуть, очевидцы не смогли ему помочь.
СУ СКР проводит доследственную проверку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
