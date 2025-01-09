Школьник снял с себя скальп, когда катался с горки в Самарской области

В Самарской области во время новогодних каникул школьник катался с ледяной горки и травмировал голову. Об этом сообщил сайт kp.ru .

«Мальчик буквально снял себе скальп. Его срочно привезли в больницу. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей», — рассказал источник издания.

По словам очевидцев, ребенок не смог справиться с управлением тюбинга во время спуска с горы и упал. В тот момент температура воздуха была минусовой, и снег покрылся твердой коркой льда. Вероятно, именно это стало причиной тяжелой травмы головы, которую получил мальчик.

Ранее психолог Анна Марина рассказывала, как правильно выбрать место для катания с горки: рядом не должно быть деревьев, заборов, дорог и других препятствий. Она также напомнила, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу. Особенно это важно зимой, когда видимость на дороге снижается.