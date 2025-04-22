Школьник проткнул ребенку лицо палкой на детской площадке в Пушкино

СК завел дело после ранения мальчика палкой на детской площадке в Пушкино

Школьник проткнул 10-летнему мальчику лицо палкой во время ссоры на детской площадке в Пушкино. Мать потерпевшего ребенка рассказала 360.ru, что нападавший дразнил и провоцировал ее сына.

По словам женщины, в момент происшествия она была на работе, поэтому узнала подробности нападения от очевидцев.

«Этот мальчик пришел на площадку и стал провоцировать моего сына, обзывать и говорить ему всякие гадости. Мой сын не провоцировался», — отметила она.

После этого хулиган нашел палку, сломал ее и ткнул сверстнику в лицо. Она проткнула кожу на виске таким образом, что второй конец вышел около уха. После этого в ситуацию вмешались взрослые — вызвали пострадавшему скорую помощь.

По данным СУ СК России по Московской области, по данному факту завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Школьника доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает.

Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств причинения телесных повреждений 10-летнему ребенку.

Ранее в приморской школе на уроке сосед по парте ткнул девочке ручкой в глаз. Родители пострадавшей обратились в полицию.