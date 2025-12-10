Школьник пострадал в разрушенном от взрыва доме под Тюменью

В селе Северо-Плетнево Тюменской области прогремел взрыв. Не обошлось без пострадавших, две семьи остались без жилья, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные родственницы потерпевших Натальи Витушкиной.

При детонации бытового газа произошло разрушение частного двухквартирного дома.

«Муж сестры, вернулся домой и открыв дверь, был выброшен взрывной волной на два метра, потерял сознание и затем, придя в себя, нашел в доме ребенка — 14‑летнего Вову. Отец вытащил мальчика на улицу», — отметила Витушкина.

По ее словам, медики диагностировали у пострадавшего мальчика ушибы, множественные поверхностные травмы и осколочные ранения. Предварительная причина ЧП — повреждения центрального газопровода во время дорожных работ.