Школьник попал под колеса внедорожника в Уфе

В Уфе в аварии с внедорожником пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Башкирии.

Школьник переходил дорогу в неположенном месте, и водитель на Lexus не заметил и сбил его. Ребенок получил различные травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.