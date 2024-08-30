Школьник попал под колеса внедорожника в Уфе

В Уфе в аварии с внедорожником пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Башкирии.

Школьник переходил дорогу в неположенном месте, и водитель на Lexus не заметил и сбил его. Ребенок получил различные травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.

Встреча с авторами любимых шоу и обучение у экспертов медиарынка пройдут на Московском медиафестивале на ВДНХ

Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте