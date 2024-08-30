Школьник попал под колеса внедорожника в Уфе
В Уфе в аварии с внедорожником пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Башкирии.
Школьник переходил дорогу в неположенном месте, и водитель на Lexus не заметил и сбил его. Ребенок получил различные травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.
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