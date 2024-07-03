Школьник попал под колеса иномарки у ТРК в Перми
Авария с участием школьника произошла накануне у ТРК «Семья» в центре Перми. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Женщина за рулем Volkswagen наехала на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с травмами доставили в больницу.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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