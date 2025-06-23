Школьник попал под колеса иномарки на улице Лидии Зверевой в Петербурге

В Петербурге на улице Лидии Зверевой произошла авария. Водитель автомобиля Honda, мужчина 62 лет, сбил 10-летнего школьника, который внезапно выбежал на дорогу во дворе. Об этом написал Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший мальчик получил перелом правой голени и был госпитализирован в тяжелом состоянии в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса.

Известно, что ранее в течение текущего года владелец транспортного средства уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно за игнорирование дорожных знаков.