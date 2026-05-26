Школьник попал под колеса иномарки на Ленинском проспекте в Петербурге
Дорожная авария с участием 10-летнего ребенка произошла на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, водитель Skoda Octavia сбил мальчика при повороте на проспект Героев. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняя все обстоятельства случившегося.
