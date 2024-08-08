Школьник попал под колеса грузовика в Екатеринбурге
Дорожная авария с участием 11-летнего ребенка произошла в Екатеринбурге на Суходольской улице. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД города.
Согласно данным ведомства, водитель грузовика Scania, совершая поворот на зеленый сигнал светофора, сбил школьника. Тот пересекал проезжую часть по ходу движения транспортного средства.
Мальчику потребовалась госпитализация. У автомобилиста не выявили признаков опьянения. Проводится проверка.
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