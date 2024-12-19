Школьник попал под колеса «Газели» в Петербурге

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Ижорского батальона и Тверской улицы в Колпино поступило в полицию в среду, 18 декабря. В ДТП участвовали 27-летний водитель автомобиля «Газель» и семиклассник. В момент аварии подросток переходил дорогу на «красный» светофор. Об этом написала Neva.Today.

Пострадал 14-летний мальчик, которого госпитализировали с различными травмами головы и переломом ключицы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

За 2024 год водитель «Газели» привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения девять раз. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование происшествия.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте