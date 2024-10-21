Школьник попал под колеса автобуса в Петербурге

В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге произошла авария с участием автобуса и семилетнего ребенка. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На пересечении улиц Наставников и Ударников водитель автобуса наехал на  мальчика, который внезапно выскочил на дорогу. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящий момент правоохранители проводят расследование.

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