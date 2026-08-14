Школьник почти час тренировался с ядовитой змеей в шлеме

В штате Арканзас старшеклассник на тренировке по американскому футболу обнаружил в своем шлеме смертельно ядовитую змею. С опасным соседом он тренировался почти час, сообщило издание KTLA .

На прошлой неделе ученик старшей школы Момель почувствовал, что его шлем как-то странно двигается. Юноша отдал его помощнику тренера для проверки. За защитной подкладкой обнаружили 60-сантиметровую гадюку, известную как «щитомордник» или «мокасиновая змея».

Гремучая змея отказалась покидать шлем, поэтому сотрудники службы контроля за животными опустили его в воду. Рептилию выманили и вытащили щипцами, а потом отпустили в лесистой местности.

Ранее в Нижегородской области сообщали, что с начала года семь человек пострадали от змеиных укусов.