Школьник почти час тренировался с ядовитой змеей в шлеме
В штате Арканзас старшеклассник на тренировке по американскому футболу обнаружил в своем шлеме смертельно ядовитую змею. С опасным соседом он тренировался почти час, сообщило издание KTLA.
На прошлой неделе ученик старшей школы Момель почувствовал, что его шлем как-то странно двигается. Юноша отдал его помощнику тренера для проверки. За защитной подкладкой обнаружили 60-сантиметровую гадюку, известную как «щитомордник» или «мокасиновая змея».
Гремучая змея отказалась покидать шлем, поэтому сотрудники службы контроля за животными опустили его в воду. Рептилию выманили и вытащили щипцами, а потом отпустили в лесистой местности.
Ранее в Нижегородской области сообщали, что с начала года семь человек пострадали от змеиных укусов.