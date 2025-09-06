Школьник на УАЗе перевернулся на дороге в Саратовской области

В Саратовской области за сутки зафиксировали три ДТП. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на УГИБДД по региону.

По данным ведомства, в Лысогорском районе 15-летний школьник на автомобиле УАЗ съехал с дороги и перевернулся. Подростка с травмами доставили в больницу.

Также в Питерке столкнулись «Лифан» и «Шевроле». Госпитализация потребовалась 37-летней женщине, управлявшей второй машиной.

Кроме того, вблизи села Спасское Вольского района 65-летний водитель грузовика «ДАФ» съехал с трассы и перевернулся. Мужчина получил травмы.