Школьник на велосипеде попал под колеса иномарки в Кирове

В течение одного дня в Кирове случилось два происшествия с участием пешеходов. Первое произошло днем на улице Владимирской, 4А/1, где неизвестный сбил 64-летнего мужчину на электросамокате. Пешеход получил травмы, сейчас полиция активно ищет нарушителя, сообщил сайт Newsler.ru.
Второе происшествие случилось вечером на улице Ломоносова, 10Б. Там 35-летний водитель автомобиля Kia Spectra сбил 11-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Ребенок также получил травмы, сейчас обстоятельства случившегося выясняются.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте