Школьник на самокате попал в реанимацию после ДТП с иномаркой в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал подросток. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего борются врачи, сообщил сайт Neva.Today .

По опубликованной информации, 19 апреля в 19:10 рядом с домом №89 на проспекте Ветеранов 55-летний водитель автомобиля Honda сбил 17-летнего юношу на электросамокате. Подросток ехал по тротуару.

Несовершеннолетнего госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас его жизнь спасают медики в реанимации.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.