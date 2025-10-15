Школьник на питбайке пострадал в ДТП под Нижним Новгородом

Двое несовершеннолетних на питбайке стали участниками ДТП в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

По данным полиции, на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду 48-летний водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с питбайком, которым управлял 16-летний подросток. Авария случилась вблизи пешеходного перехода, когда несовершеннолетний ехал по нерегулируемому участку.

В результате 11-летний пассажир питбайка получил травмы. Его доставили в Кстовскую ЦРБ для оказания помощи. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.