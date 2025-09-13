Школьник на питбайке пострадал при столкновении с иномаркой в Ижевске

Дорожная авария с участием 15-летнего подростка произошла на улице Карла Либкнехта в Ижевске. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на данные ГАИ.

По информации полиции, школьник, управляя питбайком, поворачивал налево в запрещенном месте на регулируемом перекрестке. В результате он столкнулся с машиной OMODA под управлением 44-летнего мужчины.

Юноше потребовалась госпитализация. Известно, что подросток не имел права на управление транспортными средствами. В отношении законного представителя несовершеннолетнего был составлен административный протокол.