Школьник на мопеде сбил в Костроме первоклассника

Школьник в Костромской области взял у отца мопед и сбил на нем восьмилетнего первоклассника, перебегавшего дорогу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По ее данным, 12-летний школьник на мопеде ехал по обочине встречной полосы и не заметил первоклассника, который играл с друзьями у проезжей части. Байк наехал на ребенка, когда тот перебегал дорогу. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

Полиция выяснила, что за руль мопеда школьнику разрешил сесть его отец. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«То, что подросток не знал элементарных правил дорожного движения и был не готов к поездке, его не смущало. Также у полицейских есть вопросы и к отцу пострадавшего первоклассника, который местом для игры выбрал проезжую часть дороги», — отметили в пресс-службе.

Ранее жительница Петербурга сбила на проспекте Героев 15-летнего самокатчика. Девятиклассник в этот момент пересекал пешеходный переход.