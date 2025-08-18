Школьник на иномарке устроил ДТП с пострадавшими в Курганской области

Подросток без водительских прав устроил ДТП в Катайском округе Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Авария произошла на 37-м километре автодороги Катайск — Верхняя Теча. Согласно информации полиции, 13-летний мальчик за рулем Nissan Tiida не справился с управлением, из-за чего иномарка улетела в кювет и опрокинулась.

В результате травмы получили юный автомобилист и его пассажир-сверстник. Известно, что ключи от машины школьник взял без разрешения родителей. Прокуратура инициировала проверку.