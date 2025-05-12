Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с мопедом в Приморье

В воскресенье, 11 мая, в Михайловском районе Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее травмирование ребенка. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Инцидент произошел в поселке Новошахтинский возле дома номер 1/31 по улице Производственная. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения 20-летним водителем автомобиля Honda CR-Z. Мужчина решил совершить обгон, не удостоверившись в безопасности своего маневра, и врезался в мопед Suzuki Leds 2, управляемый 23-летним молодым человеком, совершавшим левый поворот.

В итоге удара травму получил маленький пассажир, находившийся на заднем сиденье мопеда. Шестилетнему ребенку была оказана помощь, врачи назначили амбулаторное лечение. Мальчик не имел специального защитного шлема, что усугубило последствия происшествия.

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