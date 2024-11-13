Шестилетний ребенок получил травмы во время аварии в ХМАО

Дорожная авария с участием двух иномарок произошла накануне на улице Югорская в Югорске. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

Женщина за рулем Kia не учла метеоусловия, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Opel. В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир Kia и два пассажира Opel. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.