Шестилетний ребенок получил травмы во время аварии в ХМАО

Дорожная авария с участием двух иномарок произошла накануне на улице Югорская в Югорске. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
Женщина за рулем Kia не учла метеоусловия, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Opel. В аварии пострадали оба водителя, а также пассажир Kia и два пассажира Opel. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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