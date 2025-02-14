Шестеро лжемедиков ответят в суде за обман пожилых петербуржцев на 17 млн рублей

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении шести участников ОПГ, направили в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, фигуранты звонили пенсионерам и представлялись медицинскими работниками. Злоумышленники убеждали собеседников в наличии у них опасного заболевания и предлагали приобрести дорогостоящие препараты. На самом деле пожилые петербуржцы получали дешевые лекарства.
Сумму ущерба оценили в 17 миллионов рублей. Среди 35 потерпевших — ветераны и жители блокадного Ленинграда. В ближайшее время аферисты предстанут перед судом.
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