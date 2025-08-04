Шестеро детей пострадали в ДТП в Курганской области за минувшие выходные

За выходные в Курганской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало несколько человек, включая шестерых детей. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, одна из аварий произошла вечером 2 августа на 40-м километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное в Кетовском округе. Водитель автомобиля Lada Largus 1988 года рождения не справился с управлением, и транспортное средство съехало с трассы, после чего опрокинулось.

«В результате ДТП пострадали: сам водитель и три пассажира (женщина 1984 года рождения, мужчина 1969 года рождения и девочка 2022 года рождения). Все четверо участников движения с серьезными травмами госпитализированы», — отметили представители ведомства.

Всего за выходные пострадало два мотоциклиста, три ребенка — пассажира и один несовершеннолетний пешеход. В Госавтоинспекции призвали родителей следить за детьми и обеспечить их безопасность.