Шесть пожаров ликвидировали в Саратовской области за сутки
За последние сутки в Саратовской области ликвидировали шесть пожаров, три из которых были связаны с горением мусора. Об этом сообщил телеканал «Саратов24» со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Так, в областном центре на улице 8 Марта произошло возгорание площадью один квадратный метр в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно выехали три пожарных расчета.
Также повреждения получил деревянный дом на улице Революционная в Хвалынске. Огонь на двух квадратных метрах ликвидировали.
Еще один пожар произошел в одном из частных домов села Рудня Краснокутского района на площади пять квадратных метров.
