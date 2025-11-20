Шесть пожаров ликвидировали в Саратовской области за сутки

За последние сутки в Саратовской области ликвидировали шесть пожаров, три из которых были связаны с горением мусора. Об этом сообщил телеканал « Саратов24 » со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Так, в областном центре на улице 8 Марта произошло возгорание площадью один квадратный метр в квартире на третьем этаже. На место происшествия оперативно выехали три пожарных расчета.

Также повреждения получил деревянный дом на улице Революционная в Хвалынске. Огонь на двух квадратных метрах ликвидировали.

Еще один пожар произошел в одном из частных домов села Рудня Краснокутского района на площади пять квадратных метров.