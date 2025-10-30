Шесть детей стали жертвами ДТП в Нижегородской области с начала года

Начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, выступая на пресс-конференции в НОИЦ, представил статистику ДТП с участием детей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По словам правоохранителя, в течение первых девяти месяцев 2025 года жертвами дорожных аварий стали шесть несовершеннолетних. Уровень детского травматизма в таких происшествиях сократился до 463 случаев.

Однако количество погибших увеличилось по сравнению с предыдущим годом, составив шесть против четырех. Среди жертв двое были водителями транспортных средств.

