Шесть детей стали жертвами ДТП в Нижегородской области с начала года

Начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, выступая на пресс-конференции в НОИЦ, представил статистику ДТП с участием детей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По словам правоохранителя, в течение первых девяти месяцев 2025 года жертвами дорожных аварий стали шесть несовершеннолетних. Уровень детского травматизма в таких происшествиях сократился до 463 случаев.

Однако количество погибших увеличилось по сравнению с предыдущим годом, составив шесть против четырех. Среди жертв двое были водителями транспортных средств.