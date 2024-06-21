Шесть детей погибли при падении авто в пруд в Киргизии

Рядом с селом Алтын в Киргизии легковушка, в которой ехали 11 человек, упала в пруд, шесть человек погибли. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на УВД Чуйской области.

Все погибшие — дети в возрасте от четырех до девяти лет. Всего в автомобиле ехало восемь несовершеннолетних детей.

По данному факту начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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