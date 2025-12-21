Шесть человек, включая двух детей, погибли в ДТП в Новосибирске

На Советском шоссе в Новосибирске автомобиль Mercedes въехал в машину Toyota, игнорируя запретительный сигнал светофора. Трагедия унесла жизни шестерых человек, включая двоих детей, написал сайт atas.info .

Toyota совершал левый поворот по зеленой стрелке, когда навстречу ему стремительно приближался Mercedes G-класса, мчавшийся на красный свет. Мощный удар полностью разрушил салон Toyota, оставив выживших шансов практически не было.

Свидетели произошедшего находятся в состоянии глубокого потрясения. Местные жители жалуются на хроническое нарушение ПДД на данном перекрестке, отмечая недостаток контроля со стороны властей.

Районный прокурор уже находится на месте происшествия, начались следственные действия. Жители района возмущены безнаказанностью водителей и требуют ужесточения мер безопасности.