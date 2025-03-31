Шесть человек стали жертвами ДТП в Нижегородской области за прошедшую неделю

На прошлой неделе, с 24 по 30 марта, на дорогах Нижегородской области произошло 53 аварии с пострадавшими. В результате дорожных происшествий погибли шесть человек, еще 73 получили различные ранения. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.