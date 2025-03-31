Шесть человек стали жертвами ДТП в Нижегородской области за прошедшую неделю

На прошлой неделе, с 24 по 30 марта, на дорогах Нижегородской области произошло 53 аварии с пострадавшими. В результате дорожных происшествий погибли шесть человек, еще 73 получили различные ранения. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По данным полицейских, основными причинами ДТП стали выезд на встречную полосу, превышение скорости и нарушение правил движения транспортных средств.
За неделю сотрудники ГИБДД отстранили от управления 229 водителей в состоянии опьянения, из них 26 сели за руль пьяными повторно. Нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.
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