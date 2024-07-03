Семь человек спасли из горящей квартиры в Ясеневе

МЧС сообщило о спасении 7 человек при пожаре на Новоясеневском проспекте

Крупный пожар вспыхнул в одной из квартир девятиэтажки на Новоясеневском проспекте. Прибывшие специалисты МЧС спасли семь человек, сообщили в пресс-службе ведомства .

Информация о ЧП на юго-западе столицы поступила в оперативную дежурную смену в 13:13. Спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на восьмом этаже.

Сейчас работы по тушению продолжаются. Информации по пострадавшим не поступало, подчеркнули в МЧС.

На месте работают 50 специалистов и 19 единиц техники.