Шесть человек пострадали в страшной аварии под Омском

В Омской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя машинами

Шесть человек пострадали в столкновении автомобилей Lexus и Nissan в Омской области. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры по региону.

ЧП случилось вечером 9 марта на 832-м километре автомобильной дороги «Челябинск – Новосибирск». По предварительным данным, 18-летний водитель Nissan не убедился в безопасности маневра при совершении обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lexus под управлением 31-летнего мужчины.

В результате столкновения обоих водителей отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Также пострадали четыре пассажира Nissan — 60-летние женщина и мужчина, а также девушки 19 и 17 лет.

Прокуратура по области взяла расследование обстоятельств происшествия под свой контроль.

Днем ранее в Башкирии с аварии с двумя автомобилями погибли пять человек, еще двух экстренно доставили в больницу.