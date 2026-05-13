Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

В понедельник, 11 мая, около 14:30 в деревне Афонино Кстовского района произошло массовое ДТП. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». После первого удара ВАЗ врезался в LADA.

В результате аварии пострадали водители и пассажиры легковых машин: трое несовершеннолетних в ВАЗ-2107 и один ребенок — пассажир LADA. Все они госпитализированы в больницу имени Семашко.