Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Запрещенный маневр легкового автомобиля мог стать причиной столкновения с пассажирским автобусом в Нижнем Новгороде. Дорожная авария случилась возле Канавинского моста. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей областного ГУ МЧС России.

По предварительной информации, 39-летний мужчина за рулем иномарки выехал на дорогу и совершил левый поворот перед движущимся автобусом, который направлялся в сторону моста. Правила дорожного движения запрещают подобный маневр.

В результате аварии пострадали шесть человек: водитель легковушки, а также пять пассажиров маршрутки — девушки в возрасте 25, 30, 30 и 40 лет и 35-летний мужчина.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.