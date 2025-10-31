Шесть человек погибли в ДТП с участием трех автомобилей на трассе под Орлом
Авария с участием трех машин произошла на трассе под Орлом, шестеро погибли. Об этом сообщило МЧС Орловской области в Telegram-канале.
«В Свердловском районе пожарные и спасатели ликвидируют последствия ДТП», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, груженый щебнем. Это случилось на трассе, в районе деревни Еропкино-Большак.
Одну из легковушек полностью засыпало щебнем. С водителями и пассажирами работают психологи МЧС России. В
«На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших», — заключили в ведомстве.
Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП, произошедшем в Свердловском районе
Областная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту аварии. В надзорном ведомстве обратили внимание, что среди участников ДТП был микроавтобус.
