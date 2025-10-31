Шесть человек погибли в ДТП с участием трех автомобилей на трассе под Орлом

Авария с участием трех машин произошла на трассе под Орлом, шестеро погибли. Об этом сообщило МЧС Орловской области в Telegram-канале .

«В Свердловском районе пожарные и спасатели ликвидируют последствия ДТП», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, груженый щебнем. Это случилось на трассе, в районе деревни Еропкино-Большак.

Одну из легковушек полностью засыпало щебнем. С водителями и пассажирами работают психологи МЧС России. В

«На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших», — заключили в ведомстве.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП, произошедшем в Свердловском районе

Областная прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту аварии. В надзорном ведомстве обратили внимание, что среди участников ДТП был микроавтобус.

