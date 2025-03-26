Шестеро взрослых и младенец застряли в грузовом лифте в Чертанове

В ЖК «Вертикаль» в Чертанове в грузовом лифте застряли 6 взрослых и младенец

В многоэтажном доме в Чертаново шесть человек и младенец застряли в грузовом лифте. Об этом стало известно 360.ru.

ЧП произошло в жилом комплексе «Вертикаль». Люди ехали с 22-го этажа на первый, когда лифт внезапно остановился между 4-м и 5-м этажами. Одна из застрявших в лифте отметила, что плохо чувствовала себя после спасения из кабинки.

«Как только вытащили, было очень плохо, кружилась сильно голова. Насчет малыша не знаю, но при выходе из лифта ребенку было очень душно. Писали заявку в новую УК, не поступило никакого ответа. Боимся теперь, что застрянем в лифте вечером и задохнемся там», — сказала она.

В лифте не работал кондиционер, людя в кабинке стало тяжело дышать. Жильцы вызвали диспетчера, который ответил, что необходимо звонить экстренной бригаде. При этом среди застрявших находился мастер, который только починил лифт. Спустя 2 часа и 10 минут людей вытащили из лифта.

«Было очень душно, ребенок начал уже задыхаться, он весь покраснел. Мы сняли кофты и куртки, сели на пол. Диспетчер больше не отвечал. Лифтер просил не переживать и сказал, что нас через 30 минут освободят. Но прошел час и лифтер тоже начал паниковать, руки задрожали. Никому такого не пожелаешь, было очень страшно», — рассказала о ситуации в лифте одна из застрявших.

По ее словам, кондиционер в лифте не работал, а присутствовал «просто для вида».

«Потом открылись двери между этажами и сказали, чтобы мы прыгали на этаж. Очень страшная ситуация, писали жалобы, никто нам ответа не дал», — добавила женщина.

Жильцы дома отметили, что сломанные лифты стали привычной ситуацией в доме, хотя заявки на ремонт отправляют практически ежедневно.

«Кнопки сломаны, а живем в доме с августа 2023 года. Очень трудная аварийная ситуация с новыми лифтами», — рассказала 360.ru о ситуации местная жительница.

Еще одна жительница дома добавила, что в доме находятся три лифта — пассажирский и два грузовых. Пассажирский не работает более полугода, но в УК заявили, что запчастей к нему нет.

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