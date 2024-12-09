Шесть человек едва не погибли в пожаре в Перми

В Перми сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома шесть человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в выходные дни на улице Маршала Рыбалко. В одной из квартир дома загорелась мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На месте ЧП работали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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