Шесть человек едва не погибли в пожаре в Перми
В Перми сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома шесть человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в выходные дни на улице Маршала Рыбалко. В одной из квартир дома загорелась мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
На месте ЧП работали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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