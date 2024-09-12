Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Миллеровском районе Ростовской области на 877-м километре трассы М-4 «Дон». Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ДПЧС региона.
По предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой. Водители остальных транспортных средств не успели затормозить.
Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших в массовом ДТП нет. На место аварии вызвали спасателей, медиков и ДПС.
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