Шесть автомобилей стали участниками массового ДТП в центре Челябинска

В понедельник, 12 мая, шесть автомобилей попали в ДТП в центре Челябинска. Массовая авария произошла днем на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова. Об этом сообщила редакция сайта Ura.ru со ссылкой на представителей городской Госавтоинспекции.