Шесть автомобилей стали участниками массового ДТП в центре Челябинска

В понедельник, 12 мая, шесть автомобилей попали в ДТП в центре Челябинска. Массовая авария произошла днем на пересечении улиц Татьяничевой и Худякова. Об этом сообщила редакция сайта Ura.ru со ссылкой на представителей городской Госавтоинспекции.
По данным полиции, сейчас автоинспекторы занимаются оформлением дорожного происшествия. Информация о наличии пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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