Севастопольца оштрафовали на 350 тыс руб за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

В Севастополе суд назначил штраф местному жителю, который попытался дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом сообщил «Крым 24» , ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Мужчину остановили, когда он вел машину в нетрезвом виде в селе Поповка Сакского района. Севастополец отказался пройти медицинское освидетельствование, несмотря на просьбу инспекторов. Затем он попытался дать взятку.

Наказание для водителя составило 350 тысяч рублей.