Севастопольца оштрафовали на 350 тыс руб за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

В Севастополе суд назначил штраф местному жителю, который попытался дать взятку сотрудникам ДПС. Об этом сообщил «Крым 24», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Крыма.
Мужчину остановили, когда он вел машину в нетрезвом виде в селе Поповка Сакского района. Севастополец отказался пройти медицинское освидетельствование, несмотря на просьбу инспекторов. Затем он попытался дать взятку.
Наказание для водителя составило 350 тысяч рублей.
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