Сеть клиник «Семейный доктор» сообщила об атаке хакеров
«Семейный доктор»: утечка данных в результате хакерской атаки не подтверждена
Хакерскую атаку на ООО «Медицинская клиника» «Семейный доктор» отразили. Утечки персональных данных пациентов не произошло, сообщили представители организации в Telegram-канале.
«На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена», — говорится в сообщении.
Клиника «Семейный доктор» ведет прием пациентов в обычном режиме. Специалисты постепенно возвращают важные сервисы в штатный режим работы.
Еще одна компания — АО «Семейный доктор» — на фоне информации о хакерской атаке сообщила, что работает в штатном режиме. Технический сбой в работе на фоне кибератаки там не подтвердили, отметив, что данные пациентов находятся в безопасности.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что с 22 июля исчезла база пациентов клиники «Семейный доктор», восстановлению она не подлежит.