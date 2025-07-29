Сеть клиник «Семейный доктор» сообщила об атаке хакеров

«Семейный доктор»: утечка данных в результате хакерской атаки не подтверждена

Хакерскую атаку на ООО «Медицинская клиника» «Семейный доктор» отразили. Утечки персональных данных пациентов не произошло, сообщили представители организации в Telegram-канале .

«На текущий момент атака нейтрализована, утечка данных не подтверждена», — говорится в сообщении.

Клиника «Семейный доктор» ведет прием пациентов в обычном режиме. Специалисты постепенно возвращают важные сервисы в штатный режим работы.

Еще одна компания — АО «Семейный доктор» — на фоне информации о хакерской атаке сообщила, что работает в штатном режиме. Технический сбой в работе на фоне кибератаки там не подтвердили, отметив, что данные пациентов находятся в безопасности.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что с 22 июля исчезла база пациентов клиники «Семейный доктор», восстановлению она не подлежит.