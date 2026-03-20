Сестры-двойняшки в день рождения получили тяжелые травмы в ДТП в Пушкине

В четверг, 19 марта, в Пушкине произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель 1946 года рождения не справился с управлением и наехал на тротуар, где находились пешеходы, сообщил «МК в Питере» .

Авария случилась на Оранжерейной улице, 56. Под колеса автомобиля попали 44-летняя женщина и две ее дочери-двойняшки. Все пострадавшие получили тяжелые травмы и попали в больницу. Одна из сестер находится в критическом состоянии.

Примечательно, что сегодня девочки должны были праздновать свои 10-летние. У водителя зафиксировали незначительные ушибы. Полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия.