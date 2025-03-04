Сербские депутаты устроили драку с фаерами, пострадала беременная женщина
N1: депутаты в парламенте Сербии швырялись друг в друга фаерами
Сербские депутаты устроили потасовки прямо в здании парламента. Они швырялись друг в друга фаерами и дымовыми шашками., сообщил телеканал N1.
В результате потасовок пострадали два человека, которым в голову попали светошумовые гранаты. Одной беременной из-за происходящего в парламенте стало плохо — ее доставили в больницу.
«На очередной весенней сессии сербского парламента произошли инциденты — драки, бросание дымовых шашек, факелы, а оппозиция развернула транспарант с надписью „Сербия восстает, чтобы свергнуть режим“», — отметил N1.
С помощью драки и фаеров оппозиция выступила против принятой повестки дня. После потасовки заседание парламента продолжилось.
Ранее потасовки возникли у здания Службы госбезопасности в Абхазии. Около парламента произошло нападение на депутата. После этого сторонники оппозиции направились к зданиям МВД и Службы госбезопасности в Сухуме и попытались прорваться через ворота.