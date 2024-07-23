Семья пострадала в ДТП с грузовиком на трассе в ХМАО

На трассе в Тюменской области произошла авария с участием грузовика, в которой пострадала целая семья из ХМАО. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

На трассе столкнулись Kia, в которой ехала семья, и грузовик. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и столкнулся со второй машиной.

В ДТП пострадали супруга водителя и их шестилетний ребенок, проводится проверка.

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