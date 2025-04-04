Семья из трех человек погибла в пожаре в Нижегородской области

В Ковернинском округе Нижегородской области в результате пожара в частном доме погибли 78-летняя женщина и двое ее сыновей 57 и 49 лет. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание началось в надворной постройке, после чего огонь быстро перекинулся на жилое здание. Сотрудники МЧС оперативно локализовали пожар на площади 196 квадратных метров, но спасти людей не удалось, написал сайт sibdepo.ru.

Сейчас специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС расследуют причины трагедии. Рассматриваются версии о неосторожном обращении с огнем или неисправности электропроводки.