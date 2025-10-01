Грузовик и легковой автомобиль стали участниками смертельного ДТП в Ишимском районе Тюменской области. Авария с тремя погибшими произошла на 319-м километре трассы Тюмень — Омск. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным областной Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали водитель иномарки, а также его жена и дочь. Все трое были жителями Республики Башкортостан.

Стражи порядка организовали реверсивное движение на месте ДТП. Однако, как отмечают пользователи в социальных сетях, пробка растянулась на несколько километров. Сейчас правоохранители выясняют все детали дорожной трагедии.