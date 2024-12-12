Семилетняя девочка пострадала в лобовом ДТП на трассе Тюмень — Каменка

Два автомобиля стали участниками лобового столкновения в Тюменской области. В результате семилетняя девочка получила травмы различной степени тяжести. Об этом пишет сайт NashGorod.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Полицейские установили, что на 22-м километре трассы Тюмень — Каменка 34-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi выехала на встречную полосу, где врезалась в Lada Vesta. От сильного удара отечественная машина вылетела в кювет.

Пострадала несовершеннолетняя пассажирка Lada. Ребенок находился на заднем сиденье в бустере и был пристегнут ремнями безопасности. Это позволило снизить тяжесть полученных увечий.